Росія з допомогою "Північного потоку-2" намагається посадити Європу на газову голку" - Гройсман

Гройсман заявив, що Україна повинна зробити все, щоб зупинити реалізацію проекту "Північний потік-2".

Росія за допомогою газопроводу "Північний потік-2", який планується побудувати по дну Балтійського моря в обхід території України, намагається посадити Європу на "газову голку".

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Про це у парламенті заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Розмова йде про те, що це не комерційний проект, це проект – виключно політичний. Він буде використаний Росією для того, щоб посадити на гачок, якщо хочете, на "газову голку", всю Європу... Це зброя, яка буде використовуватися проти демократичної Європи", - сказав голова уряду.

Також Гройсман заявив, що Україна має зробити все, щоб зупинити реалізацію проекту "Північний потік-2".