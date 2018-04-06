"Північний потік-2" може спровокувати повномасштабний наступ військ РФ на Україну - Парубій

За його словами, на сьогодні енергетична загроза з боку Росії є не менш небезпечною ніж мілітарна.

Запуск «Північного потоку-2» може спровокувати до повномасштабного наступу російських військ на Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Верховної Ради України Андрій Парубій під час «круглого столу» на тему «Реформування системи національної безпеки України. Роль парламенту».

«Запуск «Північного потоку-2» може нести і прямі мілітарні загрози, які можуть спровокувати до нового повномасштабного наступу російських військ на Україну», - зазначив він.

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Голова ВР нагадав, що вчора парламент звернувся до міжнародних партнерів щодо неприйнятності будівництва «Північного потоку-2».

За його словами, на сьогодні енергетична загроза з боку Росії є не менш небезпечною ніж мілітарна.

«Реалізація проекту «Північний потік-2» на моє глибоке переконання є агресивним наміром, наміром РФ, Путіна і його оточення мати безпосередній вплив на країни ЄС», - підкреслив спікер.

Парубій додав, що Росія хоче використовувати «енергетичний шантаж» для впливу на політичні процеси, зокрема, в країнах Європи.

Він зазначив, що Україна знає такі підходи, бо «пережила не одну енергетичну атаку від РФ».

За його словами, Путін не тільки маніпулював ціною на газ, а «корумпуючи українське керівництво намагався здійснити повний контроль над політикою України».

Парубій зазначив, такими ж методами він хоче діяти і в Європі, і цю загрозу «розуміють не тільки в Україні».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 5 квітня закликала міжнародне співтовариство зробити все можливе для заборони будівництва газопроводу «Північний потік-2».

Довідка УНІАН. Проект «Північний потік» передбачає будівництво та роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч із уже існуючим «Північним потоком-1».

Згідно з раніше озвученими оцінками голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, «Північний потік-2» жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу до Євросоюзу й не забезпечує йому доступ до нових джерел газу. Також Коболєв зазначав, що цей газопровід може позбавити Україну доходів від транзиту, які за підсумками 2017 року становили близько 3 млрд дол.