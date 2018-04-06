Єврокомісія обіцяє підтримувати Україну для виконання «Газпромом» рішень Стокгольмського арбітражу

Єврокомісія також підтримуватиме проведення тристоронніх переговорів між Україною, ЄС та РФ.

Європейська комісія підтримуватиме Україну для виконання «Газпромом» рішень Стокгольмського арбітражу, згідно з якими російський газовий монополіст повинен виплатити національному нафтогазовому холдингу «Нафтогаз України» 2,56 млрд доларів.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в Міністерстві енергетики заявив генеральний директор Директорату з питань енергетики Єврокомісії Домінік Рісторі.

«Ми підтримуватимемо Україну для виконання рішень Стокгольмського арбітражу... Ми будемо просити обидві сторони («Нафтогаз» і «Газпром» - УНІАН) дотримуватися рішень арбітражу», - сказав він.

Також він додав, що Єврокомісія підтримуватиме проведення тристоронніх переговорів між Україною, ЄС і РФ.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» програв судову тяжбу з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він повинен виплатити українській компанії 2,56 млрд дол. Також суд зобов'язав російську компанію поставляти до 5 млрд куб. м газу на рік у 2018-2019 роках за цінами, які відповідають вартості блакитного палива на європейських газових хабах.

На тлі програшу «Газпром» заявив про намір розірвати контракт на поставку і транзит газу з Україною в судовому порядку, а також знизив тиск у газотранспортній системі, що ускладнило транзит газу до Європи і викликало тимчасовий дефіцит газу в ГТС (2-3 березня). Після того як «газову» кризу було успішно подолано, в Єврокомісії заявили, що Україна виконує всі взяті на себе зобов'язання за транзитними поставками газу.

У 20-х числах березня «Газпром» офіційно повідомив «Нафтогаз» про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу.

У квітні 2018 року «Нафтогаз» планує почати процес стягнення з «Газпрому» суми зобов'язань. «Нафтогаз» може це зробити шляхом арешту активів російської компанії, які перебувати у країнах ЄС. Раніше головний комерційний директор холдингу Юрій Вітренко говорив, що це «досить легко зробити».