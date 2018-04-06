Єврокомісія не збирається підтримувати «Північний потік-2»

За словами керівника Директорату Єврокомісії, «Північний потік-2» буде порушувати принципи прозорості і вільного доступу європейських споживачів до джерел енергоносіїв.

Проект будівництва газопроводу «Північний потік-2», який Росія планує прокласти в обхід території України, не сприяє диверсифікації поставок газу до Європи, і не буде підтриманий Європейською комісією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в Міністерстві енергетики заявив генеральний директор Директорату з питань енергетики Єврокомісії Домінік Рісторі.

«Наша позиція чітка: ми вважаємо, що «Північний потік-2» не сприяє диверсифікації джерел і маршрутів постачання газу... Він не буде підтриманий з боку ЄС», - сказав він.

За словами Рісторі, якщо «Північний потік-2» буде збудований, його робота порушуватиме принципи прозорості, недискримінаційності і вільного доступу європейських споживачів до джерел енергоносіїв.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав проект будівництва цього газопроводу виключно політичним підприємством Росії, який несе загрозу демократичній Європі і націлений на те, щоб посадити Європу на «газову голку». Проти його реалізації також висловлювалися президент України Петро Порошенко і спікер Ради Андрій Парубій.

На початку квітня Верховна Рада закликала міжнародну спільноту зробити все можливе для заборони будівництва газопроводу «Північний потік-2».

Довідка УНІАН. Проект «Північний потік» передбачає будівництво та роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч із уже існуючим «Північним потоком-1».

Згідно з раніше озвученими оцінками голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, «Північний потік-2» жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу до Євросоюзу й не забезпечує йому доступ до нових джерел газу. Також Коболєв зазначав, що цей газопровід може позбавити Україну доходів від транзиту, які за підсумками 2017 року становили близько 3 млрд дол.