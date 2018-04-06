«Укрнафта» в першому кварталі виплатила 300 мільйонів податкового боргу

Всього в першому кварталі компанія сплатила податків на суму понад 3,3 млрд грн.

Найбільша нафтовидобувна компанія «Укрнафта» за перші три місяці 2018 року виплатила податків на суму понад 3,3 млрд грн, у тому числі 300 млн грн в рахунок погашення простроченого податкового боргу, повідомила прес-служба компанії.

«Компанія виплачує борг одночасно з виплатою всіх поточних податкових зобов'язань. В цілому фінансовий план компанії на 2018 рік передбачає виплату 1,2 млрд грн простроченого податкового боргу, сума якого становила 11,85 млрд грн на кінець 2017 року», - йдеться в повідомленні.

У компанії відзначили, що в той же час «Укрнафта» запропонувала Кабінету міністрів України та Міністерству фінансів провести реструктуризацію простроченого податкового боргу на період чотирьох років, заморозивши нарахування штрафів і пені.

Протягом цього часу компанія готова виплатити частинами прострочений податковий борг за рахунок власних коштів від операційної діяльності, а також обслуговувати всі поточні податкові зобов'язання.

«Реструктуризація боргу дозволить зняти обмеження з інвестиційних витрат компанії і дасть їй можливість інвестувати близько 29 млрд грн за наступні 5 років. За цим сценарієм, крім повернення всієї суми простроченого податкового боргу, держава протягом 5 років отримає від «Укрнафти» близько 80 млрд грн податкових надходжень, у тому числі 28 млрд грн додаткових податкових надходжень за рахунок збільшення інвестицій і видобутку», - відзначили в компанії.

Компанія підкреслює, що ризиками для погашення податкового боргу можуть стати спроби блокувати спецдозволу з боку регуляторних органів, а також проблеми в системі державних аукціонів з продажу нафти, через які «Укрнафта» реалізує нафту і конденсат за регульованими державою цінами.

«Минулого року не відбулася більшість державних аукціонів, що негативно вплинуло на стабільність грошового потоку компанії», - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2015 року «Нафтогаз України» опублікував аудовану компанією Deloitte&Touche звітність про результати діяльності в 2012-2013 роках. У ній енергетичний держхолдинг вперше визнав, що на свій розсуд використовував 10 млрд кубометрів газу, що належать «Укрнафті».

Через відмову «Нафтогазу України» погашати борг перед «Укрнафтою» у розмірі 50 млрд грн і зірвані з вини деяких чиновників Міненерговугілля і менеджерів «Нафтогазу» аукціони з продажу нафти і газу, в «Укрнафти» виник борг перед державою щодо сплати податків.

У липні 2015 року акціонери «Укрнафти» обрали новим головою правління підприємства громадянина Великобританії Марка Роллінса. Новий голова стабілізував фінансове становище компанії, заплативши рекордну суму дивідендів, і забезпечив поточну сплату податків. Разом з тим Роллінс неодноразово підкреслював, що «Укрнафта» зможе погасити податкові борги за умови, що «Нафтогаз України» почне погашати свої борги перед компанією.

У кінці січня 2017 року Вищий адміністративний суд України підтвердив обґрунтованість рішення Окружного адміністративного суду Києва, що зобов'язав ДФС прийняти 2 млрд. куб. м газу в якості податкової застави. На початку березня в компанії повідомили, що Фіскальна служба не виконувала це рішення суду і продовжувала безпідставно нараховувати штрафні санкції.

Восени 2017 року Верховний суд України скасував рішення суду нижчої інстанції щодо списання 2 млрд куб. м природного газу в якості податкової застави. У той же час в «Укрнафті» повідомили, що рішення суду не остаточне – Верховний Суд направив судову справу на новий розгляд до суду першої інстанції.