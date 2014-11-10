В "Енергоатомі" заявили про порушення закону при закупівлях на "Атоменергомаші"

Про це йдеться в повідомленні компанії.

«Ревізією фінансово-господарської діяльності ВП «Атоменергомаш» (ВП АЕМ), проведеною відповідно до наказу ДП «НАЕК «Енергоатом» від 3 вересня 2014 року за період з 1 березня 2013 року по 1 вересня 2014 року, встановлено низку порушень та недоліків, які негативно впливають на діяльність даного підрозділу», - сказано в повідомленні «Енергоатому».

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Як пояснили в компанії, з'ясувалося, що в підрозділі неодноразово порушувалося загальнодержавне законодавство та внутрішні положення «Енергоатому» щодо закупівель товарів.

Згідно з повідомленням, виконання кошторису ВП АЕМ за 2013 рік характеризується перевитратами за статтею «Інші операційні витрати». Пыд час перевірки організації закупівель та укладення ВП АЕМ договорів встановлені окремі випадки придбання товарів без проведення відповідного маркетингового аналізу (не визначаються ціни вітчизняних і зарубіжних виробників, не проаналізовано закупівельні ціни).

«Наслідком є придбання товарів за цінами, які на 72-180% вище ринкових», - наголошують в «Енергоатомі».

Раніше «Енергоатом» підписав меморандум про створення в Україні прозорої системи держзакупівель.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні із часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку всіх АЕС країни.