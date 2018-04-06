Кабмін погасив всі зарплатні борги перед вугільними держшахтами

У Міненерговугілля зазначили, що останні чотири роки держава не фінансувала модернізацію держшахт.

Кабмін погасив всі свої зобов'язання, у тому числі по виплаті заробітної плати, перед шахтарями державних вугільних шахт.

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Про це в парламенті заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.

"Уряд знайшов можливості, і ми погасили всі свої зобов'язання перед шахтарями. Всі без винятку!" - сказав він.

Міністр додав, що держава також повинна знайти фінансові кошти для реалізації програми розвитку державної вуглевидобувної галузі.

"На жаль, на сьогодні не знайдені гроші, щоб реалізувати цю програму", - сказав він.

Насалик навів приклад приватного енергохолдингу ДПЕК, який витрачає десятки мільярдів гривень на модернізацію шахт.

"Останні чотири роки у нас не було жодної копійки на фінансування та модернізацію. Я б дуже просив при перегляді бюджету переглянути цю позицію", - додав Насалик.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін передбачив у державному бюджеті на 2018 рік видатки на виплату зарплати шахтарям державних вугледобувних підприємств на рівні 1,3 мільярда гривень. В середині лютого цього року уряд додатково виділив 365 мільйонів гривень на погашення боргів по зарплаті.

За даними Міненерговугілля, станом на 1 березня 2018 року заборгованість по зарплаті шахтарям становила 167,1 мільйона гривень.

Постійні борги по зарплаті перед шахтарями є наслідком складного фінансового становища державних шахт. Дефіцит коштів у вугільному секторі викликаний тим, що собівартість (в середньому 2937 гривень за тонну) видобутку вугілля перевищує відпускну ціну на паливо (2535 гривень за тонну).