Если ДТЭК вкладывал средства в модернизацию тепловых сетей столицы, компания имеет право требовать возмещения - инвестаналитик

Если управляя тепловым блоком Киевэнерго, компания ДТЭК инвестировала средства в модернизацию сетей, то при расторжении договора, согласно украинскому законодательству, компания имеет право требовать возмещения.

Об этом заявил Александр Паращий, руководитель отдела исследований Concorde Capital, комментируя ситуацию с расторжением договора аренды Киевэнерго.

«Тепловые сети принадлежат городу и всегда принадлежали. По нашим законам если ты существенно улучшил арендованное имущество, ты имеешь право требовать компенсацию. За те 10 или 15 лет, пока они (ДТЭК, - ред.) управляли сетями, они действительно инвестировали. В том числе привлеченные средства. Наверное, они в праве требовать компенсацию. Вопрос: что, сколько».

По словам Паращия, существующий тариф не позволяет инвестировать средства в модернизацию и развитие сетей, поэтому актив на сегодня малоинтересен инвестору. Ведь зарабатывает компания именно на тарифах. «Соответственно, чтобы его сделать привлекательным для кого-либо, или это будет ДТЭК, или коммунальное предприятие, или какой-то новый, третий инвестор, нужно решить вопросы покрытия тарифом полной себестоимости. Без этого о каком-то привлечении частного оператора, наверное, нет смысла и говорить», - отметил он.

Как сообщалось, 26 апреля завершается договор аренды теплового комплекса Киевэнерго.

Столичная власть неоднократно заявляла, что планирует привлечь к управлению тепловым блоком Киева зарубежного инвестора. По мнению ряда экспертов, возможные судебные тяжбы с бывшим арендатором теплосетей, требующим компенсации своих инвестиций, может отпугнуть потенциальных инвесторов.