«Енергоатом» попросив СБУ перевірити запит МВС на секретні документи про фізичний захист АЕС
Державна компанія «Енергоатом», оператор усіх діючих АЕС України, звернулася до голови Служби безпеки України Валентина Наливайченка із проханням дати правову оцінку запиту Головного управління з боротьби з організованою злочинністю МВС України про надання всіх документів, що стосуються фізичного захисту атомних електростанцій, значна частина яких є державною таємницею.
Про це йдеться у повідомленні «Енергоатому».
У повідомленні також наголошується, що значна частина запитуваної інформації є інформацією з обмеженим доступом, а саме: проектні загрози, первинні документи щодо укладення договорів на охорону, проекти забезпечення фізичного захисту, акти-приписи державних інспекційних перевірок і т. д.
На думку фахівців, така інформація може бути використана для здійснення диверсій і дестабілізації у містах-супутниках АЕС та в областях у цілому.
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«Враховуючи можливі потенційні терористичні загрози щодо ядерних об'єктів та з метою запобігання витоку секретної інформації щодо систем фізичного захисту атомних електростанцій, «Енергоатом» також просить СБУ оцінити дії окремих співробітників правоохоронних органів, які вимагають надати конфіденційні документи з організації системи фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів», - наголошують у компанії.
Також повідомляється, що від кінця 2013 року «Енергоатом» перебуває у посиленому режимі роботи згідно із зазначенням Міненерговугілля і Державної інспекції ядерного регулювання з метою недопущення провокацій, незаконних дій щодо об'єктів компанії, а також інцидентів із непередбачуваними негативними наслідками для життя та здоров'я персоналу, населення, екологічного стану держави та її економіки.
Раніше УНІАН повідомляв, що в "Енергоатома" намагаються відсудити обладнання, яке може бути використане для створення ядерної зброї.
Як повідомляв УНІАН, 9 вересня в офісі «Енергоатому» 25 співробітників Генеральної прокуратури України та Головного управління з боротьби з організованою злочинністю провели обшук і вилучення частини документів на постачання вітчизняного урану зі Східного гірничо-збагачувального комбінату за програмою імпортозаміщення.
Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні із часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.