«Енергоатом» попросив СБУ перевірити запит МВС на секретні документи про фізичний захист АЕС

Про це йдеться у повідомленні «Енергоатому».

У повідомленні також наголошується, що значна частина запитуваної інформації є інформацією з обмеженим доступом, а саме: проектні загрози, первинні документи щодо укладення договорів на охорону, проекти забезпечення фізичного захисту, акти-приписи державних інспекційних перевірок і т. д.

На думку фахівців, така інформація може бути використана для здійснення диверсій і дестабілізації у містах-супутниках АЕС та в областях у цілому.

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«Враховуючи можливі потенційні терористичні загрози щодо ядерних об'єктів та з метою запобігання витоку секретної інформації щодо систем фізичного захисту атомних електростанцій, «Енергоатом» також просить СБУ оцінити дії окремих співробітників правоохоронних органів, які вимагають надати конфіденційні документи з організації системи фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів», - наголошують у компанії.

Також повідомляється, що від кінця 2013 року «Енергоатом» перебуває у посиленому режимі роботи згідно із зазначенням Міненерговугілля і Державної інспекції ядерного регулювання з метою недопущення провокацій, незаконних дій щодо об'єктів компанії, а також інцидентів із непередбачуваними негативними наслідками для життя та здоров'я персоналу, населення, екологічного стану держави та її економіки.

Раніше УНІАН повідомляв, що в "Енергоатома" намагаються відсудити обладнання, яке може бути використане для створення ядерної зброї.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня в офісі «Енергоатому» 25 співробітників Генеральної прокуратури України та Головного управління з боротьби з організованою злочинністю провели обшук і вилучення частини документів на постачання вітчизняного урану зі Східного гірничо-збагачувального комбінату за програмою імпортозаміщення.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні із часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.