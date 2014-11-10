"Укргазвидобування" заявило, що найближчим часом може зупинити виробництво

Про це йдеться у повідомленні компанії

Уже зараз на всіх підприємствах резервуарні парки майже повністю заповнені, сказано в повідомленні.

Як зазначається, критичною для компанії є дата 11 листопада, коли має бути прийняте рішення щодо роботи аукціонного комітету.

Якщо ситуація не стабілізується, то від 15 листопада компанія змушена буде прийняти рішення про зупинку роботи Юліївської УКПГ та переведення на інший технологічний процес Тимофіївської УПВВ, внаслідок чого втрачатиметься близько 130 т СПБТ щодоби.

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Оскільки середня вартість 1 т СПБТ на останньому аукціоні складала 14 850 грн. за тонну, то збитки від недоотримання СПБТ сягнуть близько 2 млн гривень на добу.

Причому, якщо тенденція з реалізацією продукції збережеться, то вже від 24 листопада ПАТ "Укргазвидобування" вимушене буде зупинити роботу Яблунівського ВПГ, після чого недоотримання СПБТ збільшиться на 175 т щодоби, що становитиме загалом 4,53 млн грн. втрат кожного дня.

30 листопада під загрозою зупинки опиниться ТЦСК Базилівщина, що матиме ще більш масштабні наслідки, а саме - призведе до зупинки видобувних промислових підприємств, які, у свою чергу, є основними "донорами" видобутку природного газу в Україні.

Збитки компанії та держави у цілому стануть катастрофічними, і все це на порозі зими та за вкрай складної енергетичної та економічної ситуації у країні.

Нагадаємо, що 4 листопада ПАТ "Укргазвидобування" змушене було скасувати раніше запланований аукціон з продажу скрапленого газу, який мав бути проведений на майданчику "Українська Універсальна біржа".

Причиною відміни торгів стало набуття чинності постанови Кабінету міністрів України №570, яка передбачає, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі спільно з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України повинні затвердити персональний склад аукціонного комітету з продажу сирої нафти, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу.

Однак станом на сьогодні новий комітет не сформований і не затверджений, а легітимність дій старого не підтверджено, сказано в повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що «Укргазвидобування» щодня втрачає близько 270 тис. кубів газу через бойові дії на Донбасі.