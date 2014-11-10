Главу Міненерго Продана викликали в ГПУ через махінації із закупівлею вугілля в ПАР

Голову Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Юрія Продана викликали на допит в Генеральну прокуратуру України сьогодні, 10 листопада, на 15.00, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

За інформацією прес-служби, Проданий планує з'явитися в Головне слідче управління ГПУ за адресою вул. Борисоглібська, 18 у Києві.

Крім того, представник Міненерговугілля розповів УНІАН, що в п'ятницю на допит в Генпрокуратуру були викликані керівники держкомпаній «Укрінтеренерго» і «Центренерго». За його словами, вони надали слідчим контракти на закупівлю вугілля з Південно-Африканської Республіки, після чого їх відпустили.

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Раніше в ЗМІ повідомлялося, що президент України Петро Порошенко на засіданні РНБО поставив під сумнів прозорість схеми поставок вугілля з Південно-Африканської Республіки до України.