Запорізька АЕС відключила від мережі шостий енергоблок

Енергоблок відключено сьогодні автоматичним захистом у зв'язку зі зниженням подачі живильної води до парогенераторів.

Енергоблок №6 Запорізької АЕС відключено від енергомережі дією автоматичного захисту внаслідок зниження подачі живильної води в парогенератори.

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Як повідомили УНІАН у Центрі зовнішніх інформаційних комунікацій НАЕК "Енергоатом", відключення відбулося сьогодні о 14.15.

У даний момент на Запорізькій АЕС в роботі перебувають три енергоблоки. Сумарна потужність генераторів становить 2910 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) - 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.

Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 тисяч МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожний. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий - в 1985 р., третій - у 1986 році, четвертий - в 1987 р., п'ятий - у 1989 р., шостий - у 1995 році. З 1984 року частка Запорізької АЕС в енергетиці країни зросла з 2 до 22%.