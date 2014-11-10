Продан прибув до Генпрокуратури - каже, що в якості свідка

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан прибув до Генеральної прокуратури України для дачі свідчень у рамках розслідування закупівлі південноафриканського вугілля.

Як передає кореспондент УНІАН, міністр повідомив, що його викликали до Генпрокуратури як свідка.

Від інших коментарів міністр відмовився.

Раніше представник міністерства розповів УНІАН, що 7 листопада на допит в Генпрокуратуру були викликані керівники держкомпаній «Укрінтеренерго» і «Центренерго». За його словами, вони надали слідчим контракти на закупівлю вугілля в Південно-Африканській Республіці, після чого їх відпустили.

Довідка УНІАН. Україна відчуває сильний дефіцит енергетичного вугілля через дії проросійських терористів на сході країни, де розташована більшість шахт. У таких умовах Україна ухвалила рішення придбати 1 млн. тонн вугілля в ПАР.

Держава вже придбала близько 250 тис. тонн південноафриканського вугілля для державної енергогенеруючої компанії «Центренерго», а його вартість становить близько 86 дол. за тонну.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що президент України Петро Порошенко на засіданні РНБО поставив під сумнів прозорість схеми поставок вугілля з Південно-Африканської Республіки до України.