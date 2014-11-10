Великі підприємства зобов'язали купувати газ взимку лише у «Нафтогазу»

Про це йдеться в постанові №596 від 7 листопада, опублікованій на сайті уряду.

«Встановити, що від 1 грудня 2014 року до 28 лютого 2015 року промислові, енергогенеруючі, і теплогенеруючі підприємства... зобов'язані здійснювати закупівлю природного газу виключно у гарантованого постачальника Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», - сказано в документі.

Причому зазначається, що закупівля природного газу в інших постачальників забороняється.

Читайте такожУ "Нафтогазі" ще не визначилися з обсягами замовлення російського газу

Згідно з документом, газорозподільні та газотранспортні компанії у зазначений період повинні забезпечити транспортування газу лише з ресурсів «Нафтогазу».

Крім того, облдержадміністрації повинні вжити заходів щодо укладання підприємствами договорів купівлі газу у держхолдингу.

Раніше у "Нафтогазі" заявляли, що забезпечили всі регіони необхідними для опалення обсягами газу.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти у країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.