Великі підприємства зобов'язали купувати газ взимку лише у «Нафтогазу»
Кабінет міністрів України зобов'язав великі промислові, енерго- і теплогенеруючі підприємства купувати природний газ від грудня 2014 року по лютий 2015 року виключно у державного енергохолдингу НАК «Нафтогаз України».
Про це йдеться в постанові №596 від 7 листопада, опублікованій на сайті уряду.
«Встановити, що від 1 грудня 2014 року до 28 лютого 2015 року промислові, енергогенеруючі, і теплогенеруючі підприємства... зобов'язані здійснювати закупівлю природного газу виключно у гарантованого постачальника Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», - сказано в документі.
Причому зазначається, що закупівля природного газу в інших постачальників забороняється.
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Згідно з документом, газорозподільні та газотранспортні компанії у зазначений період повинні забезпечити транспортування газу лише з ресурсів «Нафтогазу».
Крім того, облдержадміністрації повинні вжити заходів щодо укладання підприємствами договорів купівлі газу у держхолдингу.
Раніше у "Нафтогазі" заявляли, що забезпечили всі регіони необхідними для опалення обсягами газу.
Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти у країні.
НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.