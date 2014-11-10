Україна з початку опалювального сезону скоротила запаси газу в сховищах на понад мільярд кубів

Запаси газу в українських підземних сховищах з 1 по 8 листопада скоротилися на 2,6%, або на 423 млн. кубометрів - до 15,661 млрд кубометрів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

З початку опалювального сезону запаси газу в сховищах скоротилися більш ніж на 1 млрд кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, "Нафтогаз України" у зв'язку з початком опалювального сезону з 20 жовтня почав відбір газу з підземних газосховищ.

Україна після припинення «Газпромом» продажу «Нафтогазу» російського газу має три маршрути поставок «блакитного палива» з Європи: польський, угорський і словацький.

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Довідка УНІАН. В Україні 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.