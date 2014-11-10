Експорт нафти з Росії впав більше ніж на 5%
15:46, 10 листопада 2014Енергетика
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Експорт Росією нафти у вартісному вираженні знизився у січні - вересні 2014 р. порівняно з тим самим періодом попереднього року на 5,2% до $121,369 млрд.
REUTERS
Про це повідомила Федеральна митна служба (ФМС) Росії, передають Ведомости.
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Фізичний обсяг експорту нафти зменшився на 5,1% і склав за звітний період 166,399 млн т проти 175,42 млн т на рік раніше.
Основний обсяг експорту нафти припав на країни далекого зарубіжжя - вартість поставок склала $114,507 млрд, що на 4,2% нижче показника за аналогічний період попереднього року. Доходи від поставок нафти в СНД впали на 18,4% до $6,862 млрд.
Раніше УНІАН повідомляв, що нафта після невеликого зростання знову подешевшала.
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