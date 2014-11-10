Експорт нафти з Росії впав більше ніж на 5%

Про це повідомила Федеральна митна служба (ФМС) Росії, передають Ведомости.

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Фізичний обсяг експорту нафти зменшився на 5,1% і склав за звітний період 166,399 млн т проти 175,42 млн т на рік раніше.

Основний обсяг експорту нафти припав на країни далекого зарубіжжя - вартість поставок склала $114,507 млрд, що на 4,2% нижче показника за аналогічний період попереднього року. Доходи від поставок нафти в СНД впали на 18,4% до $6,862 млрд.

Раніше УНІАН повідомляв, що нафта після невеликого зростання знову подешевшала.