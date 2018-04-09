У Харкові опалювальний сезон закінчиться 10 квітня

У структурі теплоспоживання населення становить 86%, бюджетні організації - 10%, держрозрахункові споживачі - 4%.

Опалювальний сезон у місті Харкові буде припинений у вівторок, 10 квітня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради, відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Геннадій Кернес.

Опалення буде вимкнене в житлових будинках і приміщеннях, обладнаних індивідуальними опалювальними приладами. При цьому лікарні, навчальні заклади та інші установи побутового та соціально-культурного призначення зможуть здійснювати опалення приміщень у межах бюджетних призначень на відповідний період.

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Довідка УНІАН. До системи теплопостачання КП «Харківські теплові мережі» підключено понад 6 тис. житлових будинків (більше 5 тис. - комунальної форми власності, понад 600 - ОСББ і ЖБК, більше 300 - відомчих), а також майже 2,5 тис. будівель різних відомств, установ і підприємств, близько 180 лікувальних установ, понад 200 установ освіти.

У структурі теплоспоживання населення становить 86%, бюджетні організації - 10%, держрозрахункові споживачі - 4%.