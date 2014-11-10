Третє судно з південноафриканським вугіллям розвантажується в Іллічівському порту

На третє судно Bottiglieri Challenger завантажено 85 тис. тонн вугілля антрацитової групи.

Також повідомляється, що на даний момент Зміївська та Трипільська теплоелектростанції держкомпанії «Центренерго» забезпечуються паливом, що надійшли з ЮАР на попередніх двох судах. Усього відвантажено для подальшої відправки на Зміївську ТЕС 494 піввагони в обсязі близько 34 тис. тонн вугілля і Трипільську ТЕС - 352 піввагони в обсязі близько 24,5 тис. тонн вугілля.

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«Висока якість, компетентність і оперативність персоналу Іллічівського морського торгового порту і TIS-терміналу з організації робіт з вивантаження вугілля з судів та його відвантаження для ТЕС «Центренерго» заслуговують високої оцінки», - цитує прес-служба голову «Укрінтеренерго» Володимира Зіневича.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості планує весь вугілля з ПАР в обсязі 1 млн тонн відвантажити державної енергогенеруючої компанії «Центренерго». Перша партія вугілля в обсязі 250 тис. тонн розбита на постачання трьома судами.

За словами голови Міненерговугілля Юрія Продана, ціна південноафриканського вугілля з доставкою в українські порти становить 86 дол. за тонну і формується на торгових біржах, що є найбільш прозорим шляхом визначення ціни.

Довідка УНІАН. Україна вперше за тривалий період почала імпортувати енергетичне вугілля для забезпечення потреб теплових електростанцій, оскільки забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована більша частина діючих шахт.

Близько 47% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решта - виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції і «зелена» енергетика. Брак газу і зупинка 80% шахт призвели до дефіциту енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.

Державне підприємство «Укрінтеренерго виступає покупцем африканського вугілля від України.

«Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт.