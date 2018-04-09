Кремль стверджує, що Меркель виступила за реалізацію "Північного потоку-2" в обхід України

Згідно з інформацією, між президентом РФ і канцлером Німеччини відбулася телефонна розмова.

У Кремлі заявили, що президент Російської Федерації Володимир Путін і Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель виступили за реалізацію проекту з будівництва газопроводу «Північний потік - 2» в обхід України.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі російського президента за підсумками телефонної розмови двох глав держав.

"Підтверджено позицію Росії й Німеччини щодо реалізації великого взаємовигідно проекту в газовій сфері - «Північного потоку - 2», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Проект «Північний потік» передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1».

Згідно з раніше озвученими оцінками голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, «Північний потік-2» жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу до Євросоюзу і не забезпечує йому доступ до нових джерел газу. Також Коболєв зазначав, що цей газопровід може позбавити Україну доходів від транзиту, які за підсумками 2017 року становлять близько 3 млрд дол.