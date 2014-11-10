Продавець африканського вугілля заявив, що Україна купує його за ринковими цінами

Про це УНІАН заявив представник в Україні компанії-продавця Steel Mont Trading Антон Єлісеєв.

«Закупівля абсолютно прозора. Ціни порівнювалися. Проводилися маркетингові дослідження», - сказав він.

Цим представник Steel Mont Trading побажав обмежити свій коментар, додавши, що завтра, 11 листопада, компанія випустить офіційний прес-реліз із подробицями формування ціни на африканське вугілля для України.

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Раніше, 7 листопада, ЗМІ повідомили, що президент України Петро Порошенко на засіданні РНБО поставив під сумнів прозорість схеми постачання вугілля з Південно-Африканської Республіки в Україну, доручивши Генеральній прокуратурі розібратися в цьому питанні.

Згідно з інформацією представника Міненерговугілля, у п'ятницю, 7 листопада, на допит у Генпрокуратуру були викликані керівники держкомпаній «Укрінтеренерго» і «Центренерго». За його словами, вони надали слідчим контракти на закупівлю вугілля з Південно-Африканської Республіки, після чого їх відпустили.

Після цього у понеділок, 10 листопада, у Генпрокуратуру був викликаний голова Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан.

Довідка УНІАН. Україна відчуває сильний дефіцит енергетичного вугілля через дії проросійських терористів на сході країни, де розташована більшість шахт. У таких умовах Україна прийняла рішення закупити 1 млн тонн вугілля із ПАР.

Держава вже придбала близько 250 тис. тонн південноафриканського вугілля для державної енергогенеруючої компанії «Центренерго», його вартість складає близько 86 дол. за тонну.