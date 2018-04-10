В українських сховищах залишилося 7,4 мільярда кубів газу

Запаси газу в ПСГ за тиждень скоротилися на 3,2%.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 31 березня по 8 квітня скоротилися на 3,2%, або на 246 млн куб. м, до 7,435 млрд куб. м з 7,681 млрд куб. м.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

Зокрема, за даними компанії, 8 квітня зі сховищ було відібрано 1,89 млн куб. м газу.

Як повідомляв УНІАН, Україна увійшла у 2018 рік з найбільшими порівняно з початком п'яти останніх років запасами газу в підземних сховищах - 14,7 млрд куб. м газу.

26 жовтня 2017 року Україна припинила закачування газу до підземних сховищ і почала його відбір для потреб опалювального сезону.

До початку опалювального сезону 2017-2018 років (15 жовтня 2017 року) у ПСГ було накопичено 16,8 млрд кубометрів газу.