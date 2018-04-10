Держкомпанія «Укренерго» розпочала спір з Росією за втрачені активи в анексованому Криму

Компанія оцінює в 1 млрд дол. тільки електромережу, яка залишилася на території Криму.

Державна компанія «Укренерго» - оператор Об'єднаної енергетичної системи України - вручила російській стороні офіційне письмове повідомлення про інвестиційний спір щодо активів компанії у Криму.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив в. о. голови «Укренерго» Всеволод Ковальчук.

«Кілька днів тому «Укренерго» вручило росіянам офіційне письмове повідомлення про інвестиційний спір щодо активів нашої компанії в Криму. Конверти отримали: міністр закордонних справ Сергій Лавров, міністр фінансів Антон Силуанов, міністр юстиції Олександр Коновалов, прем'єр-міністр Дмитро Медведєв і президент РФ Володимир Путін», - написав Ковальчук.

За його словами, «Укренерго» в цій справі представляють юристи міжнародної юридичної компанії Covington&Burling LLP, яка раніше допомагала подати аналогічний позов «Нафтогазу України».

Ковальчук повідомив, що якщо компанії не вдасться врегулювати спір мирним шляхом до кінця вересня, «Укренерго» зможе подати позов проти Росії в Міжнародний арбітраж, як це вже зробив «Нафтогаз».

«Наш позов стосуватиметься не тільки майна, яке ми втратили через анексію півострова, а й доходів, які недоотримали через таку втрату. Ми не можемо закрити очі на ці колосальні втрати і жити далі так, ніби нічого не сталося. Адже тільки наша кримська електромережа коштує близько 1 млрд доларів. Це тисячі ліній електропередач, десятки електричних підстанцій і багато чого ще, не кажучи вже про два пансіонати, де раніше оздоровлювалися українські енергетики», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2014 року Росія, порушуючи норми міжнародного права, захопила Кримський півострів. Міністр юстиції України Павло Петренко раніше заявляв, що сума збитку від окупації Росією Криму оцінюється в 1 трильйон 80 мільярдів гривень.

Раніше Ковальчук повідомляв, що в анексованому Криму компанія «Укренерго» втратила близько 15 електричних підстанцій і кілька тисяч кілометрів ліній електропередач напругою 220 і 330 кВ.

Національна енергетична компанія «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередач, а також централізовану диспетчеризацію об'єднаної енергосистеми країни. «Укренерго» є державним підприємством, перебуває в підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.