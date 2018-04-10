Нафта дорожчає за рахунок надій на згасання торгової війни США та Китаю

10:57, 10 квітня 2018
Енергетика
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Ілюстрація REUTERS

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Ф'ючерси на північноморську суміш Brent піднялися на 1,15 відсотка до $69,44 за барель.

Ф'ючерсні контракти на американську легку нафту WTI торгувалися біля позначки $64,21 за барель, що на 1,25 відсотка вище за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

Голова Китаю Сі Цзіньпін сказав у вівторок, що продовжить курс на відкриту економіку і знизить імпортні мита.

Серед інших факторів підтримки аналітики називають міцний попит і дисциплінованість виробників, які беруть участь у пакті ОПЕК+.

У фокусі уваги інвесторів – дані про тижневі запаси нафти і нафтопродуктів в США від Американського інституту нафти (API) і офіційна статистика Управління енергетичної інформації (EIA).

Ціна вересневого контракту на нафту на Шанхайській міжнародній енергетичній біржі (INE) вранці вівторка зросла на 2,95 відсотка до 412,2 юаня за барель.

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Теги: #нафта#ціни на нафту