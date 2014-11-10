Допит Продана у Генпрокуратурі тривав понад 3,5 години

Слідчі Головного слідчого управління Генеральної прокуратури понад 3,5 години допитували міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія Продана у рамках справи щодо закупівлі Україною вугілля в Південно-Африканській Республіці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Продан повідомив журналістам по завершенню допиту, на якому він був у якості свідка.

“Іде дослідження в рамках слідства ситуації, пов'язаної з придбанням вугілля”, - сказав Продан.

При цьому міністр додав, що “досліджується питання закупівлі вугілля нашими компаніями”.

За словами Продана, у сьогоднішній ситуації дуже важливим є питання постачання енергоресурсів з альтернативних джерел. “Тому якщо є питання щодо постачання альтернативних джерел, якщо це є Росія, Росія, як ви знаєте, у будь-який момент може припинити за рішенням російського керівництва постачання як газу, так, звісно, і вугілля. Тому, звісно, дуже важливими є сьогодні пошук альтернативних джерел постачання з точки зору забезпечення енергетичної безпеки України”, - сказав він.

Він зазначив, що ціна вугілля з урахування значних витрат на доставку, це вугілля буде дорогим, але сам процес формування ціни повинен бути прозорим.

“Найближчим часом, як мені відомо, та компанія, в якої закуповується вугілля, вона опублікує контракт, щоб всі побачили, що цей процес закупівлі є прозорим і зрозумілим”, - сказав Продан.

Він додав, що трейдером є компанія, зареєстрована в Лондоні.

Він зазначив, що за наявною у нього інформацію, сьогодні трейдер звернувся до компанії “Укрінтеренерго” з проханням опублікувати цей контракт.

При цьому Продан зауважив, що в контракті на закупівлю передбачена конфіденційність.

Відповідаючи на запитання, міністр зазначив, що, на його переконання, пошук альтернативних джерел постачання енергоресурсів має бути продовжений з урахуванням національних інтересів енергобезпеки України.

Також Продан зазначив, що в разі необхідності він і надалі готовий приходити і надавати пояснення у прокуратурі.

При цьому він не виключив, що також будуть запрошуватись і відповідні працівники “Укрпаливенерго”.

На запитання, чи вважає він “претензії” генпрокуратури обгрунтованими, міністр відповів: “Сьогодні є відповідні запити, на які ми відповідаємо”.

Він також поінформував, що наразі продовжується відвантаження вугілля з останнього корабля, який прийшов до українського порту.

Коли ж будуть інші поставки, то, за словами Продана, це питання до “Укрінтеренерго”.

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Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики і вугільної промисловості України Продан прибув до Генеральної прокуратури України для дачі свідчень в рамках розслідування закупівлі південноафриканського вугілля.

Раніше представник міністерства повідомив, що 7 листопада на допит в Генпрокуратуру були викликані керівники держкомпаній «Укрінтеренерго» і «Центренерго». За його словами, вони надали слідчим контракти на закупівлю вугілля в Південно-Африканській Республіці, після чого їх відпустили.

Довідка УНІАН. Україна відчуває сильний дефіцит енергетичного вугілля через дії проросійських терористів на сході країни, де розташована більшість шахт. У таких умовах Україна ухвалила рішення придбати 1 млн. тонн вугілля в ПАР.

Держава вже придбала близько 250 тис. тонн південноафриканського вугілля для державної енергогенеруючої компанії «Центренерго», а його вартість становить близько 86 дол. за тонну.