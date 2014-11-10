Стала відома ціна вугілля з ПАР, через яке ГПУ допитувала Продана

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на копії контракту на поставки вугілля з Південної Африки між державною компанією Укрінтеренерго та англійською компанією Steel Mont Trading, які опинилися у видання.

Ціна однієї тонни вугілля, відповідно до умов контракту становить $ 86 за тонну при базовому показнику калорійності 5700 - 6000 ккал / кг. За такою ціною державна компанія домовилася закупити 250 000 тонн вугілля. Загальна сума контракту склала $ 21 500 млн.

Згідно з іншими документами Міненерго, ціна південноафриканського вугілля з урахуванням витрат на розгрузки судна, транспортні витрати, зберіганням становить $ 110 -112.

Раніше міністр енергетики Юрій Продан повідомив, що англійська компанія сама звернулася до" Укрінтеренерго "з проханням опублікувати контракт. "Буде опубліковано, тоді й побачите ціну", - уточнив Продан.

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Він підкреслив, що такі закупівлі необхідні Україні сьогодні, в умовах дефіциту вугілля і ризиків придбання його в Росії. Міністр додав, що подібні закупівлі також здійснюють приватні власники енергогенеруючих компаній - ДТЕК і ТОВ "Технова" (володіє Дарницької ТЕЦ в Києві) - в ПАР і Австралії.

Steel Mont Trading була зареєстрована в Англії в 1993 році. На своєму офіційному сайті компанія повідомляє, що займається логістикою і транспортними поставками, а також торгує феросплавами, будівельними матеріалами, сільгосппродукцією.

У компанії є офіси в Україні, ОАЕ, Індії, Німеччини, Туреччини та Росії. Директор компанії і один з її акціонерів - індус Раджеш Кумар Сарайя.