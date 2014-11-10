Продан: варіант закупівлі вугілля в ПАР за критерієм ціна-якість є оптимальним

20:16, 10 листопада 2014
Енергетика
0

Продан зазначив, що жодних пропозицій про закупівлю вугілля за кордоном за ціною кращою, ніж в угоді з ПАР, не надходило

Фото УНИАН

Міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан вважає, що варіант закупівлі південноафриканського вугілля за критерієм «ціна-якість» є оптимальним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Продан сказав журналістам по завершенню допиту в Генеральній прокуратурі, на якому він був у якості свідка.

“Цей варіант, він розглядався (ціна-якість) була оптимальною на той час, коли цей варіант розглядався”, - сказав Продан.

Він також зазначив, що за наявною у нього інформацією, станом на сьогоднішній день інші компанії також завозять вугілля з Австралії, Південно-Африканської Республіки, “що дуже правильно в цій ситуації”.

Відповідаючи на запитання щодо можливості закупівлі вугілля з підконтрольних бойовикам територій, Продан сказав: “Ніяких переговорів з бойовика ми не ведемо”. 

Продовжуючи тему, Продан зауважив, що будь-яких пропозицій щодо закупівлі вугілля за кордоном за ціною кращою, ніж укладено в угоді з ПАР, не надходило.

Читайте такожСтала відома ціна вугілля з ПАР, через яке ГПУ допитувала Продана

Як повідомляв УНІАН, представник в Україні компанії-продавця Steel Mont Trading Антон Єлисєєв заявив, що Україна купує вугілля з Південно-Африканської Республіки для потреб теплоелектростанцій за ринковими цінами. «Закупівля абсолютно прозора. Ціни порівнювалися. Проводилися маркетингові дослідження», - сказав він. 

Цим представник Steel Mont Trading побажав обмежити свій коментар, додавши, що завтра, 11 листопада, компанія випустить офіційний прес-реліз із подробицями формування ціни на африканське вугілля для України. 

Раніше, 7 листопада, ЗМІ повідомили, що президент України Петро Порошенко на засіданні РНБО поставив під сумнів прозорість схеми поставок вугілля з Південно-Африканської Республіки до України, доручивши Генеральній прокуратурі розібратися в цьому питанні.

Згідно з інформацією представника Міненерговугілля, у п'ятницю, 7 листопада, на допит в Генпрокуратуру були викликані керівники держкомпаній «Укрінтеренерго» і «Центренерго». За його словами, вони надали слідчим контракти на закупівлю вугілля в Південно-Африканській Республіці, після чого їх відпустили.

Сьогодні, 10 листопада, в Генпрокуратуру був викликаний глава Міністерства енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан. 

Довідка УНІАН. Україна відчуває сильний дефіцит енергетичного вугілля через дії проросійських терористів на сході країни, де розташована більшість шахт. У таких умовах Україна ухвалила рішення придбати 1 млн. тонн вугілля з ПАР.

Держава вже придбала близько 250 тис. тонн південноафриканського вугілля для державної енергогенеруючої компанії «Центренерго», його вартість становить близько 86 дол. за тонну.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter