Продан: варіант закупівлі вугілля в ПАР за критерієм ціна-якість є оптимальним

Міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан вважає, що варіант закупівлі південноафриканського вугілля за критерієм «ціна-якість» є оптимальним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Продан сказав журналістам по завершенню допиту в Генеральній прокуратурі, на якому він був у якості свідка.

“Цей варіант, він розглядався (ціна-якість) була оптимальною на той час, коли цей варіант розглядався”, - сказав Продан.

Він також зазначив, що за наявною у нього інформацією, станом на сьогоднішній день інші компанії також завозять вугілля з Австралії, Південно-Африканської Республіки, “що дуже правильно в цій ситуації”.

Відповідаючи на запитання щодо можливості закупівлі вугілля з підконтрольних бойовикам територій, Продан сказав: “Ніяких переговорів з бойовика ми не ведемо”.

Продовжуючи тему, Продан зауважив, що будь-яких пропозицій щодо закупівлі вугілля за кордоном за ціною кращою, ніж укладено в угоді з ПАР, не надходило.

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Як повідомляв УНІАН, представник в Україні компанії-продавця Steel Mont Trading Антон Єлисєєв заявив, що Україна купує вугілля з Південно-Африканської Республіки для потреб теплоелектростанцій за ринковими цінами. «Закупівля абсолютно прозора. Ціни порівнювалися. Проводилися маркетингові дослідження», - сказав він.

Цим представник Steel Mont Trading побажав обмежити свій коментар, додавши, що завтра, 11 листопада, компанія випустить офіційний прес-реліз із подробицями формування ціни на африканське вугілля для України.

Раніше, 7 листопада, ЗМІ повідомили, що президент України Петро Порошенко на засіданні РНБО поставив під сумнів прозорість схеми поставок вугілля з Південно-Африканської Республіки до України, доручивши Генеральній прокуратурі розібратися в цьому питанні.

Згідно з інформацією представника Міненерговугілля, у п'ятницю, 7 листопада, на допит в Генпрокуратуру були викликані керівники держкомпаній «Укрінтеренерго» і «Центренерго». За його словами, вони надали слідчим контракти на закупівлю вугілля в Південно-Африканській Республіці, після чого їх відпустили.

Сьогодні, 10 листопада, в Генпрокуратуру був викликаний глава Міністерства енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан.

Довідка УНІАН. Україна відчуває сильний дефіцит енергетичного вугілля через дії проросійських терористів на сході країни, де розташована більшість шахт. У таких умовах Україна ухвалила рішення придбати 1 млн. тонн вугілля з ПАР.

Держава вже придбала близько 250 тис. тонн південноафриканського вугілля для державної енергогенеруючої компанії «Центренерго», його вартість становить близько 86 дол. за тонну.