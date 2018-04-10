Подав новий позов: "Нафтогаз" готується примусово стягнути борг з "Газпрому"

"Нафтогаз" хоче отримати від російської компанії відшкодування збитків, викликаних невиконанням рішень Стокгольмського арбітражу "Газпромом".

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" офіційно почала процедуру примусового стягнення з російського газового монополіста "Газпрому" 2,6 мільярда доларів у Європі через відмову російської сторони виконувати рішення Стокгольмського арбітражу, а також готує новий позов про відшкодування збитків, понесених через невиконання "Газпромом" рішень арбітражу.

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Про це повідомила прес-служба "Нафтогазу".

"Поки що "Газпром" відмовляється виконувати рішення арбітражу. Враховуючи таку позицію російської сторони, "Нафтогаз" змушений офіційно розпочати процедуру примусового виконання рішення у Європі і готує новий позов про відшкодування збитків, спричинених невиконанням рішень арбітражу з боку "Газпрому", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, "Газпром" програв судову тяжбу з "Нафтогазом" в Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він має виплатити української компанії 2,56 мільярда доларів. Також суд зобов'язав російську компанію поставляти до 5 мільярдів кубометрів газу на рік в 2018-2019 роках за цінами, відповідним вартості блакитного палива на європейських газових хабах.

На тлі програшу "Газпром" заявив про намір розірвати контракт на постачання і транзит газу з Україною в судовому порядку, а також знизив тиск у газотранспортній системі, що ускладнило транзит газу до Європи і викликало тимчасовий дефіцит газу в ГТС (2-3 березня). Після того, як "газова" криза був успішно подоланий, в Єврокомісії заявили, що Україна виконує всі взяті на себе зобов'язання з транзитних поставок газу.

У 20-х числах березня "Газпром" офіційно повідомив "Нафтогаз України" про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу.