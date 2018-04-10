Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" до "B-"

Підвищення рейтингу викликано позитивним для "Нафтогазу" рішенням Стокгольмського арбітражу та покращенням фінансових показників компанії.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило рейтинг дефолту емітента Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" до "B-" з "CCC" зі стабільним прогнозом, що відповідає суверенному рейтингу України.

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Про це йдеться в повідомленні Fitch.

Згідно з повідомленням, підвищення рейтингу викликано позитивним для "Нафтогазу" рішенням Стокгольмського арбітражу і поліпшенням фінансових показників компанії, а також відображає переоцінку індивідуальної кредитоспроможності компанії.

Як повідомляв УНІАН, "Нафтогаз України" розглядає можливість випуску в поточному році єврооблігацій, які, за оцінками компанії, будуть привабливими для інвесторів, що пов'язано з високою прибутковістю компанії.

За 9 місяців 2017 року компанія збільшила чистий прибуток на 20% - до 30,6 мільярда гривень.

У 2016 році "Нафтогаз" отримав 26,5 мільярда гривень чистого прибутку, тоді як в 2015 році компанія отримала 27,7 мільярда гривень чистого збитку.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.