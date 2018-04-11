"Буде дуже болісно": Коболєв розповів про втрати України, якщо Росія припинить транзит газу

Коли ФРН стане головним пунктом прийому газу, і транзиту через Україну більше не буде, Москва стане шантажувати Берлін так само, як зараз робить це з Києвом.

У разі, якщо Росія припинить транзит газу територією України до Європи, то Київ недорахується щороку 3,5 млрд доларів.

Про це в інтерв'ю Deutsche Welle сказав керівник "Нафтогазу України" Андрій Коболєв.

"Приблизно 3,5 млрд доларів. Десь 2-3 відсотки від ВВП. Це буде дуже болісно", - сказав Коболєв відповідаючи на питання щодо можливої шкоди економіці України у разі припинення транзиту російського газу.

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Коболєв переконаний, що путінська Росія прагне подавити Україну не лише економічно.

"Як мінімум економічно, за м'яким сценарієм. При жорсткому йдеться про військові дії", - зазначив Коболєв.

За словами голови "Нафтогазу", на першому етапі виростання "Північного потоку-2" німецька економіка отримає найдешевший газ в Європі у порівнянні з сусідами, що підвищить її конкурентоспроможність.

"Німеччина стане основним і єдиним газовим хабом для російського газу в Європі. Потім відбудеться те, що Росія в минулому робила багато років. Це так звана тактика "розділяй і володарюй". (...) А коли він внесе розкол в Європейський Союз, він зможе досягти багатьох геополітичних цілей. На першому етапі це буде політична ціна. Німеччина втратить можливість апелювати до концепту солідарності. Наприклад, по такій важливій темі, як мігранти. Я чув від представників багатьох центральноєвропейських країн: "Німеччина просить нас дотримуватися принципу солідарності в питанні мігрантів, але коли мова заходить про газ, то про всі принципи забувають", - вважає Коболєв.

Також він додав, що коли ФРН стане головним пунктом прийому газу, і транзиту через Україну більше не буде, Москва стане шантажувати Берлін так само, як зараз робить це з Києвом - граючи з припиненнями поставок газу.

Довідка УНІАН. Проект «Північний потік-2» передбачає будівництво і введення в роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1».

Згідно з раніше озвученими оцінками голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, «Північний потік-2» жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу до Євросоюзу і не забезпечує йому доступ до нових джерел газу. Також Коболєв заявляв, що цей газопровід може позбавити Україну доходів від транзиту, які за підсумками 2017 року становлять близько 3 млрд дол.