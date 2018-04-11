У "Нафтогазі" прокоментували заяву Меркель по "Північному потоку - 2"

Ангела Меркель під час вчорашньої зустрічі з президентом Порошенко підкреслила необхідність збереження транзиту територією України.

У "Нафтогазі України" висловили сподівання, що позиція Німеччини щодо реалізації проекту "Північний потік — 2", озвучена канцлером Ангелою Меркель, допоможе іншим країнам Євросоюзу визначитися зі ставленням до будівництва цього газопроводу.

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Про це йдеться в заяві компанії в Facebook.

"Хороша новина з Берліна. Ангела Меркель вперше публічно визнала наявність політичної складової в проекті "Північний потік-2". Канцлер підкреслила необхідність збереження транзиту по території України. Сподіваємося, що нова позиція Німеччини допоможе міністрам інших країн ЄС визначитися з запропонованими поправками до газової директиви, вже прийнятих Єврокомісією та Європарламентом", - зазначили в "Нафтогазі".

Як повідомляв УНІАН, Меркель під час вчорашньої зустрічі з президентом Порошенко заявила, що відстоює перед Путіним газові інтереси України. На думку глави німецького уряду, не повинно бути так, що через «Північний потік-2» Україна втратить значення як країни-транзитера газу.