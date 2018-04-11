Ціни на нафту падають за рахунок зростання запасів у США

Brent подешевшав до $70,77 за барель, WTI - до $65,36 за барель.

Світові ціни на нафту в середу вранці знижуються після того, як дані по запасах нафти від Американського інституту нафти (API) не виправдали очікування аналітиків.

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Про це повідомляє Прайм.

Станом на 7:31 вартість червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,38% - до 70,77 долара за барель, ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 0,23%, до 65,36 долара за барель.

З песимізмом сприйняли інвестори дані від Американського інституту нафти (API), який повідомив, що запаси нафти в США за тиждень до 6 квітня зросли на 1,8 мільйона барелів до 429,1 мільйона барелів, хоча аналітики чекали зниження показника на 189 тисяч барелів.

Як відзначає аналітик OANDA Стівен Іннес (Stephen Innes), думку якого наводить агентство Рейтер, дані від API нзавдали короткочасного тиску на ринок нафти.

Крім того, ринок продовжує оцінювати дані Управління з енергетичної інформації Міненерго США (EIA), яке підтвердило березневу прогнозну оцінку видобутку нафти в США в 2018 році на рекордному рівні в 10,7 мільйона барелів на добу. У 2019 році EIA прогнозує видобуток у США на рівні 11,4 мільйона барелів на добу, що вище прогнозу попереднього місяця до 11,3 мільйона барелів. У 2017 році середній рівень видобутку становив 9,3 мільйона барелів на день.