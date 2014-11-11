Нафта дешевшає через сильний долар і видобуток в США

До 8.40 МСК ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,28 до $82,06 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,34 до $77,06 за барель. Раніше у вівторок ціна Brent знизилася до чотирирічного мінімуму, а з кінця червня світові ціни на нафту впали на 30 відсотків.

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Низькі котирування поки не вплинули на видобуток сланцевої нафти в США, за даними Управління енергетичної інформації, повідомляє Reuters.

"Виробники США можуть почати скорочення видобутку в майбутньому році. Якщо це станеться, то ринок може відновитися, але доки країни, що не входять в ОПЕК, будуть нарощувати видобуток, ринок продовжить падіння", - сказав менеджер з продажу сировинних активів Newedge Japan Юсуке Сету, додавши, що на ціни впливає також зміцнення долара.

"Нова ціль для Brent на найближчий час - $80, але з технічної точки зору, вона навряд чи опуститься нижче цього рівня", - сказав він.

Банк JPMorgan Chase & Co знизив прогноз середньорічної ціни Brent на 2015 рік на $33 до $82 за барель.

Лівія скоротила видобуток нафти до 500.000 барелів на добу, оскільки одне з угруповань, які борються за владу, захопила велике родовище ель-Шарара. У вересні видобуток в країні досяг 900.000 барелів на добу в порівнянні з 100.000 у червні.