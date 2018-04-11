Україна почала закачування газу до підземних сховищ

Запаси газу в сховищах, станом на 9 квітня, склали 7,4 мільярда кубометрів.

Україна 9 квітня почала закачування природного газу до підземних сховищ газу (ПСГ).

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз".

Так, за даними компанії, добовий обсяг закачування газу до підземних сховищ, станом на 9 квітня, становив близько 4 мільйонів кубометрів. При цьому зі сховищ відібрано 1 мільйон кубометрів газу.

Запаси газу в сховищах, станом на 9 квітня, становлять 7,438 мільярда кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, Україна увійшла в 2018 рік з найбільшими порівняно з початком п'яти останніх років запасами газу в підземних сховищах – 14,7 мільярда кубометрів газу.

26 жовтня 2017 року Україна припинила закачування газу до підземних сховищ і почала його відбір для потреб опалювального сезону.

До початку опалювального сезону 2017-2018 років (15 жовтня 2017 року) в ПСГ було накопичено 16,8 мільярда кубометрів газу.