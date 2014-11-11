В Японії спростували заяву Міллера - ніхто не пропонував Росії будувати газопровід до Токіо

Уряд Японії не пропонував Росії прокласти газопровід з Сахаліну до японської території, повідомив відповідальний працівник Управління природних ресурсів та енергетики японського міністерства економіки, торгівлі і промисловості, передає Прайм.

Таким чином він прокоментував висловлювання голови "Газпрому" Олексія Міллера, зроблене в понеділок у Пекіні.

"З боку японського уряду не було жодної пропозиції про прокладання газопроводу з Росії до Японії", - сказав співробітник Управління природних ресурсів та енергетики. "Я можу не знати деталей контактів на приватному рівні, - зазначив він. - Але якщо б таке важливе питання піднімалося, воно у будь-якому випадку повинне було б обговорюватися на міжурядовому рівні. Цього не було".

Нагадаємо, в понеділок глава "Газпрому" Олексій Міллер повідомив, що компанія розглядає пропозицію про будівництво газопроводу до Японії.

"Ми маємо пропозицію з японської сторони. Мова йде про газопровод на Хоккайдо і, можливо, до Токіо, про нашу участь у газорозподілі та електроенергетиці в Японії. Проекти розглядаються. Ми відповіді не давали", - сказав Міллер.

Читайте такожРосія не отримає від Китаю аванс на будівництво газопроводуНа рівні експертів тема будівництва газопроводу, який зв'яже Сахалін з Японією, порушується вже досить давно. У японському парламенті діє і група депутатів, які виступають на підтримку такого проекту. За оцінками місцевих експертів, загальна довжина трубопроводу від Сахаліну до прилеглої до Великого Токіо префектури Ібаракі може скласти 1350 км. Витрати на його будівництво оцінюють в 600 млрд ієн (5-6 млрд доларів в залежності від курсу).

Японія зараз закуповує тільки скраплений природний газ (СПГ), вона є його найбільшим у світі імпортером. По трубопроводу з Сахаліну, як вважають експерти, може доставлятися по 20 млрд кубометрів газу в рік. Це відповідає приблизно 17% нинішнього японського імпорту СПГ.

Через зупинку всіх АЕС після аварії на "Фукусімі-1" Японія різко розширила закупівлі СПГ. Минулого року вона витратила на це рекордні 7 трлн ієн (близько 70 млрд доларів) - вдвічі більше, ніж три роки тому.