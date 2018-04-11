Кабмін: Єврокомісія пообіцяла зробити все, щоб "Північний потік-2" не запрацював

Раніше Гройсман заявляв, що цей газопровід націлений на те, щоб посадити Європу на "газову голку".

Європейська комісія пообіцяла зробити все, щоб газопровід "Північний потік-2", який російський "Газпром" має намір побудувати по дну Балтійського моря в обхід території України, не запрацював.

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Про це, посилаючись на слова гендиректора Генерального директорату з питань енергетики Єврокомісії Домініка Рісторі, повідомив перед засіданням Кабінету міністрів міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.

"Єврокомісія чітко висловила свою позицію: вони зроблять все для того, щоб "Північний потік-2" не запрацював", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Насалик зустрівся з Рісторі та обговорив низку питань у сфері енергетичної політики.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав проект будівництва цього газопроводу виключно політичною справою Росії, яка становить загрозу демократичній Європі та націлена на те, щоб посадити Європу на "газову голку". Проти її реалізації також висловлювався президент України Петро Порошенко та спікер Ради Андрій Парубій.

Довідка УНІАН. Проект "Північний потік" передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючим "Північним потоком-1".

Згідно з раніше озвученими оцінками голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, "Північний потік-2" жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу до Євросоюзу і не забезпечує йому доступ до нових джерел газу. Також Коболєв зазначав, що цей газопровід може позбавити Україну доходів від транзиту, які за підсумками 2017 року становить близько 3 мільярдів доларів.