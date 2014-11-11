Голова "Нафтогазу" порівняв ситуацію з поставками газу на Донбас із Придністров'ям

Про це він заявив в інтерв'ю Deutsche Welle, опублікованому на офіційному сайті «Нафтогазу».

"Дані території зараз перебувають під контролем, говорячи політично коректно, озброєних людей. Вони нам не платять гроші, хоча ми постачаємо газ на ці території", - заявив Коболєв.

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За його словами, і "Нафтогаз", і Україна опиняється тому в ситуації, коли купують газ за досить високою ринковою ціною у Росії і повинні його безкоштовно передавати на ті території, про які так "турбується" Російська Федерація.

"Це дуже схоже на приклад Придністров'я - газ споживають у самопроголошеній республіці, а рахунок виставляється Молдові. Ми вважаємо, що така ситуація є, як мінімум, некоректною. І вона вимагає пошуку якогось рішення", - вважає голова "Нафтогазу".

"Ми говоримо радше про питання фінансових розрахунків. Якщо Російська Федерація говорить нам, що Україна або "Нафтогаз", як компанія, зобов'язані платити за рахунками, ми вважаємо, що такий самий підхід слід застосувати і до територій, які не перебувають під нашим контролем", - заявив він.

Раніше у "Нафтогазі" заявляли, що в зону АТО можуть припинити поставки газу.