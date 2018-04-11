Міністр юстиції: «Газпром» не має іншого виходу, крім як виконати рішення Стокгольмського арбітражу

У разі невиконання рішення «Нафтогаз» зможе отримати у власність активи «Газпрому» на відповідну суму, включаючи газ у газових сховищах і кошти.

Російський газовий монополіст «Газпром» не зможе не виконати рішення Стокгольмського арбітражу про стягнення з нього на користь Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» 2,6 млрд дол.

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Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко на брифінгу в Києві.

«Газпром» не має іншого виходу, крім як виконати це рішення, виплати за яким будуть збільшені на відсоток пені, яка нараховується щодня. Це майже півмільйона доларів щодня», - сказав він.

За словами міністра, в разі невиконання рішення «Нафтогаз» зможе примусово стягнути майно «Газпрому» в іноземних юрисдикціях, включаючи газ у газових сховищах і кошти.

«Нафтогаз» абсолютно правильно зробив, що пішов паралельним юридичним шляхом пред'явлення до виконання цього рішення Стокгольмського арбітражу в тих країнах, які є учасниками Нью-Йоркської конвенції і в яких є абсолютно очевидні активи боржника. Йдеться про газ у сховищах, про кошти, які розміщені на банківських рахунках», - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» 10 квітня офіційно повідомив про початок процедури примусового стягнення з російського газового монополіста «Газпром» 2,6 млрд дол. у Європі через відмову російської сторони виконувати рішення Стокгольмського арбітражу, а також готує новий позов про відшкодування збитків, завданих через невиконання «Газпромом» рішень арбітражу, повідомила прес-служба «Нафтогазу».

«Газпром» програв судову тяжбу з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він повинен виплатити українській компанії 2,56 млрд дол. Також суд зобов'язав російську компанію постачати до 5 млрд куб. м газу на рік у 2018-2019 роках за цінами, що відповідають вартості блакитного палива на європейських газових хабах.

На тлі програшу «Газпром» заявив про намір розірвати контракт на поставку і транзит газу з Україною в судовому порядку, а також знизив тиск у газотранспортній системі, що ускладнило транзит газу до Європи і викликало тимчасовий дефіцит газу в ГТС (2-3 березня). Після того, як «газову» кризу було успішно подолано, в Єврокомісії заявили, що Україна виконує всі взяті на себе зобов'язання щодо транзитних поставок газу.

У 20-х числах березня «Газпром» офіційно повідомив «Нафтогаз» про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу.