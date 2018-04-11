Україна в першому кварталі скоротила імпорт газу на 57%

Найбільші обсяги «блакитного» палива були привезені із Словаччини.

Україна в першому кварталі 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротила імпорт природного газу на 56,9% - до 1,8 млрд куб. м. Про це повідомляє прес-служба держкомпанії-оператора газотранспортної системи «Укртрансгаз».

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«У січні-березні 2018 року імпорт газу з країн Європи в порівнянні з першим кварталом 2017 року зменшився більш ніж у 2 рази завдяки значним запасам газу в підземних сховищах, які були створені за рахунок ресурсу НАК «Нафтогаз України» та інших клієнтів до початку опалювального сезону», - повідомили в компанії.

За інформацією «Укртрансгазу», найбільші об'єми газу були імпортовані Словацьким газотранспортним коридором - 1,3 млрд куб. м, а також з Польщі та Угорщини - 0,2 і 0,3 млрд куб. м відповідно.

Як повідомляв УНІАН, Україна в кінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі природного газу у російського «Газпрому». В цілому за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи в порівнянні з 2014 роком - до 10,3 млрд куб. м, при цьому скоротивши в 2,3 раза закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.

У 2016 році Україна імпортувала 11,1 млрд куб. м газу тільки з ЄС, в 2017 році – 13,9 млрд куб. м. Загальна вартість імпортного газу минулого року становила 3,228 млрд дол.