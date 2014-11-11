Нафта марки Brent впала нижче $82

Під час сьогоднішніх торгів на біржі ICE Futures вартість ф'ючерсів Brent із постачанням у січні 2015 року опускалася до $81,86 за бар., що є найнижчим показником від 27 жовтня 2010 року, пише РБК.

Станом на 10:00 вартість січневого ф'ючерсу Brent становила $82,31 за барель, що на 0,78% нижче рівня закриття попередніх торгів. Причому ціна грудневого контракту на нафту марки WTI опустилася до $76,45 за барель.

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8 вересня 2014 року вартість нафти Brent вперше від червня 2013 року опустилася нижче за позначку $100 за бар. Ще у червні 2014 року ціна на Brent становила понад $115 за бар., але з тих пір впала майже на 30%.

Середня ціна на російську нафту марки Urals у жовтні 2014 року склала $86,38 за бар., що майже на 20% нижче рівня жовтня 2013 року. У січні-жовтні 2014 року середня ціна бареля нафти Urals склала $103,04, що на 4,4% нижче показника 2013 року.

У кінці жовтня колишній міністр фінансів Росії Олексій Кудрін закликав готуватися до того, що ціна на нафту протягом найближчих п'яти років залишиться на рівні $80-85 за бар.

Раніше УНІАН повідомляв, що експорт нафти з Росії впав більше ніж на 5%.