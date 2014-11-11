Четверте судно з південноафриканським вугіллям прибуде до України в кінці листопада

Прибуття четвертого судна з енергетичним вугіллям з Південно-Африканської Республіки в Іллічівський морський порт очікується 23-25 листопада, повідомляє прес-служба порту.

Згідно з повідомленням, в четверте судно «МВА ROSARIA» завантажено 84,6 тис. тонн вугілля.

Також повідомляється, що третє судно «Bottiglieri Challenger» з вугіллям з ПАР в обсязі 84,9 тис. тонн, що прибуло в порт 9 листопада, розвантажується з інтенсивністю близько 15 тис. тонн на добу.

Станом на ранок 10 листопада було вивантажено 8 тис. тонн палива.

Як повідомляв УНІАН, "Укрінтеренерго" 19 серпня підписало угоду з Steel Mont Trading Ltd. на поставку 1 млн тонн вугілля антрацитної групи для ТЕС державної енергогенеруючої компанії «Центренерго».

Згідно з контрактом, вартість закупівлі південноафриканського вугілля становить 86 дол. за тонну, а його ціна з урахуванням транспортних та інших витрат після доставки на склади ТЕС «Центренерго» коливається в районі 110 дол.

На початку листопада Генеральна прокуратура почала розслідування щодо завищених цін при купівлі вугілля з ПАР. Раніше ЗМІ повідомили, що причиною початку розслідування став сумнів президента України Петра Порошенка щодо прозорості схеми поставок вугілля з ПАР до України, який він озвучив на засіданні РНБО.

7 листопада на допит в Генпрокуратуру були викликані керівники держкомпаній «Укрінтеренерго» і «Центренерго». Вони надали слідчим контракти на закупівлю вугілля з Південно-Африканської Республіки, після чого їх відпустили.

Після цього в понеділок, 10 листопада, в Генпрокуратуру як свідок був викликаний глава Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан.

Довідка УНІАН. Україна вперше за тривалий період почала імпортувати енергетичне вугілля для забезпечення потреб теплових електростанцій, оскільки забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована велика частина діючих шахт.

Близько 47% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решта - виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції і «зелена» енергетика. Брак газу і зупинка 80% шахт призвели до дефіциту енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.

Державне підприємство «Укрінтеренерго виступає покупцем африканського вугілля від України.

«Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт.