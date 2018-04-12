"Нафтогаз" через суд компенсує збитки при відмові "Газпрому" від зобов'язань щодо транзиту газу - Мін'юст

За словами міністра юстиції, «Газпром» зобов'язаний виконувати контракт від 2009 року з урахуванням рішення Стокгольмського арбітражу, оскільки погодився на такий варіант розгляду спорів на етапі укладання договору.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» зможе через суд компенсувати збитки в разі невиконання російським газовим монополістом «Газпромом» своїх контрактних зобов'язань щодо транзиту газу до кінця 2019 року.

Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко на брифінгу в Києві.

«Дочекаємося завершення переговорів між двома компаніями, але в разі, якщо будь-яка зі сторін, в даному випадку «Газпром», ухилятиметься від своїх контрактних зобов'язань, то у «Нафтогазу» є всі можливості звернутися до суду для того, щоб компенсувати збитки, пов'язані з тим, що «Газпром» не виконає свої зобов'язання з транзиту газу до кінця 2019 року», - сказав він.

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За словами міністра, «Газпром» зобов'язаний виконувати контракт від 2009 року з урахуванням рішення Стокгольмського арбітражу, оскільки погодився на такий варіант розгляду спорів на етапі укладання договору.

«Кожна зі сторін контракту має виконати свої зобов'язання. Тут не може бути якихось заперечень, які зараз висуває «Газпром», кажучи, що «ми не будемо виконувати транзитний договір, тому що нам не сподобалося рішення Стокгольмського арбітражу. Я хочу нагадати цій компанії, що саме такий спосіб вирішення спорів було підписано «Газпромом», коли укладався цей контракт», - наголосив Петренко.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» програв судову тяжбу з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він має виплатити українській компанії 2,56 млрд дол. Також суд зобов'язав російську компанію постачати до 5 млрд куб. м газу на рік в 2018-2019 роках за цінами, що відповідають вартості блакитного палива на європейських газових хабах.

На тлі програшу «Газпром» заявив про намір розірвати контракт на поставку і транзит газу з Україною в судовому порядку, а також знизив тиск у газотранспортній системі, що ускладнило транзит газу в Європу і викликало тимчасовий дефіцит газу в ГТС (2-3 березня). Після того як «газову» кризу було успішно подолано, в Єврокомісії заявили, що Україна виконує всі взяті на себе зобов'язання щодо транзитних поставок газу.

У 20-х числах березня «Газпром» офіційно поінформував «Нафтогаз» про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу.