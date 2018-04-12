Інвестор Василь Хмельницький розповів, як залучати інвестиції у відновлювану енергетику

11:12, 12 квітня 2018
Енергетика
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Ілюстрація REUTERS

Понад 450 делегатів представили важливих гравців ринку Центральної та Східної Європи. Останні тенденції озвучили представники української влади та великого бізнесу, передовим світовим досвідом ділилися інвестори з Об'єднаних Арабських Еміратів, Індії, Сінгапуру. Влада попереджає, що модель, за якою працює ринок альтернативної енергетики, зазнає низки змін, але вони не будуть відбуватися ретроспективно. Поки умови ринку залишаються в силі, українському бізнесу вдається залучати великі інвестиції у розвиток сонячної енергетики. Так, днями був анонсований україно-китайський проект з будівництва сонячної електростанції потужністю 200 МВт у Дніпропетровській області, яка стане найпотужнішою в Україні і ввійде в ТОП-3 найбільших в Європі.

«Сьогодні фантастичний час для розвитку проектів сонячної енергетики в регіоні, тому найбільші міжнародні гравці зосереджені як на технологічних, так і фінансових аспектах будівництва сонячних електростанцій», - впевнений Віталій Давій, організатор CISOLAR і виконавчий директор Ib Centre Europe.

Великий український бізнес був представлений Василем Хмельницьким - засновником інвестиційної групи UFuture, яка в даний час будує три сонячні електростанції в різних регіонах України. «У найближчі 3-4 роки ми плануємо виробляти 300 МВт на сонячних електростанціях і 100 МВт на станціях, що використовують енергію вітру, - заявив Василь Хмельницький. - Саме зараз створені дуже вигідні умови для розвитку цієї галузі: характерно, що навіть власники класичних електростанцій не інвестують у модернізацію, а беруть поруч майданчик і будують сонячну станцію. Але з часом тариф може знизитися вдвічі».

Частка сонячної енергетики в Україні становить 1,5% ринку. За 2017 рік було реалізовано близько 80 нових проектів загальною продуктивністю 220 МВт, а у першому кварталі 2018 року цей показник вже досяг 160 мвт, що свідчить про динамічне зростання ринку. За словами представника державного підприємства «Енергоринок», Україна забезпечує гарантії з купівлі сонячної електроенергії за «зеленим» тарифом, який для наземних промислових станцій становить 15 євроцентів за 1 кВт. Для порівняння: в Європі ця цифра становить лише 4-5 євроцентів за 1 кВт. Представники великого українського бізнесу підтверджують, що будівництво сонячних електростанцій в даний час є ефективним інструментом повернення інвестицій. До того ж український бізнес може розраховувати не лише на закордонні інвестиції.

«Деякі українські банки в цьому році стали пропонувати вигідні умови кредитування для проектів у секторі сонячної енергетики - це знижені процентні ставки на рівні 6,5% річних терміном на 5-6 років. З такими умовами побудувати сонячну електростанцію потужністю в 1 МВт можна за 750-800 тисяч євро, що дуже рентабельно», - підкреслює Хмельницький.

Конференція CISOLAR проходить в Києві вже сьомий рік поспіль і є наймасштабнішим в Україні галузевим заходом, присвяченим сонячній енергетиці. Протягом наступних двох днів в рамках CISOLAR також проходитиме виставка, на якій ключові гравці глобального ринку сонячної енергетики і місцеві компанії представлять свою продукцію та послуги. Захід включає в себе комплекс навчальних семінарів для малих підприємців і домовласників, присвячених пошуку рішень у сфері сонячної енергетики, що дозволяє не лише зменшити рахунки за енергоресурси, але і почати власний стабільний бізнес.

У 2018 році учасниками події стали 50 спікерів, понад 500 делегатів і близько 100 експонентів з 30 країн.

Організатором CISOLAR є Центр Інноваційного Бізнесу (IB Centre).

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