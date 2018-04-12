У Кабміні назвали березневу ціну газу з Європи

Середня ціна імпортного газу в березні становила 275 дол. за 1 тис. куб. м.

Середня ціна імпортного природного газу в березні 2018 року становила 7154 грн, або 275 дол., за 1 тис. куб. м.

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Про це повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі з посиланням на дані Державної фіскальної служби.

«Державна фіскальна служба України розрахувала середню вартість імпортного природного газу, що сформувалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 1 по 31 березня 2018 року, яка становить 7154 грн, або 275 дол., за 1 тис. куб. м», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінекономрозвитку, середня митна вартість газу в лютому 2018 року становила 277 дол. за 1 тис. куб. м.