ЄБРР може виділити «Укртрансгазу» 200 млн євро кредиту на модернізацію ділянки ГТС

Європейський банк реконструкції і розвитку 10 грудня 2014 року розгляне можливість надання кредитної лінії в 200 млн євро оператору газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз» на модернізацію газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород», йдеться в повідомленні банку.

Згідно з повідомленням, проектом передбачена заміна чотирьох секцій газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород», які потребують ремонту, а також модернізація газокомпресорної станції «Ромни».

«Уренгой-Помари-Ужгород» є ключовою частиною української газотранспортної системи, що забезпечує поставки газу з Росії в Європу, а також імпорту газу Україною з країн Європейського Союзу.

За оцінками ЄБРР, вартість всього проекту становить 600 млн євро, з яких 400 млн євро припадає на міжнародні фінансові установи.

Також ЄБРР повідомляє, що Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) також візьме участь у фінансуванні цього проекту.

У свою чергу ЄІБ повідомив, що в жовтні 2014 року прийняв рішення про надання кредиту «Укртрнасгазу» на 150 млн євро на модернізацію газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород».

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