Суд зобов'язав Держгеонадра продовжити ліцензії "Укрнафти"

Суд погодився з аргументами "Укрнафти", зазначивши, що Держгеонадра затягує процес продовження строку дії спецдозволів.

Київський апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення, згідно з яким на Державну службу геології та надр були накладені зобов'язання в порядку "мовчазної згоди" продовжити компанії "Укрнафта" дія спецдозволів на видобуток нафти для ряду родовищ.

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Про це, посилаючись на рішення суду, повідомляє прес-служба компанії.

"На початку квітня 2018 року Київський апеляційний адмінсуд ухвалив залишити без змін рішення Окружного адмінсуду Києва, яким було задоволено позов "Укрнафти" про визнання протиправною бездіяльності Держгеонадр щодо неприйняття рішення про продовження терміну дії 11 спецдозволів на видобуток вуглеводнів", - повідомили в компанії, додавши, що мова йде про ліцензії, термін дії яких закінчується в першому півріччі 2018 року і які дають компанії право на видобуток вуглеводнів на Росильнянському, Турутинському, Миколаївському, Луквинському, Довбушанско-Быстрицькому, Орів-Уличнянському, Долинському, Струтинському, Спаському, Пасичнянському та Андріяшівському родовищах.

Згідно з повідомленням, рішення апеляційного суду вступило в законну силу 3 квітня 2018 року.

У прес-службі зазначили, що перша інстанція (рішення якого залишено без змін), зобов'язала Держгеонадр розглянути заявки "Укрнафти" на продовження терміну дії ліцензій та прийняти наказ про продовження з урахуванням принципу мовчазної згоди.

"Суд погодився з аргументами позивача, які чітко вказують на ухилення центрального органу виконавчої влади від виконання своїх прямих обов'язків і затягування процесу продовження терміну дії спецдозволів компанії, хоча весь пакет необхідних для пролонгації документів "Укрнафта" подала заздалегідь", - зазначили в компанії, додавши, що якщо Держгеонадр ухилятиметься від виконання рішення суду, то компанія залишає за собою право звернутися до Державної виконавчої служби.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова правління "Укрнафти" Марк Роллінс неодноразово заявляв про те, що Державна служба геології та надр навмисне і незаконно відмовляє компанії в продовження періоду дії спецдозволів на видобуток нафти і газу, через що компанія втрачає істотні обсяги видобутку, а держава – несплачені податки.

Про те, що дії керівництва Держгеонадр завдають непоправної шкоди державі заявляв і голова найбільшої державної компанії "Укргазвидобування" Олег Прохоренко.

Відмовляючи компаніям "Укргазвидобування" і "Укрнафті", які є лідерами в Україні зі сплати податків, у продовженні дозволі, керівництво Держгеонадра тим часом без проведення конкурсів і за копійки роздає найбільші родовища компаніям з оточення президента Порошенка, чим сильно підриває інвестиційну привабливість країни.

Зокрема, в лютому журналісти "Радіо "Свобода" в ході розслідування з'ясували, що спецдозвіл на розробку найбільшого Свистунковско-Черноволуцкого родовища в Полтавській області Держгеонадр без проведення конкурсу і за заниженою вартістю надала маловідомої компанії "Аркона Газ-Енергія", яка пов'язана з оточенням голови держави.

Ще один скандал виник на початку цього тижня, після появи в ЗМІ інформації про те, що Держгеонадра без конкурсу видала спецдозвіл на розробку найбільшого родовища літію ще однієї компанії з оточення президента Петра Порошенка.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що має намір звернутися до Генпрокуратури з проханням перевірити інформацію про передачу без конкурсу великого родовища літію наближеним до президента компаніям.

На початку березня голова Міністерства екології та природних ресурсів Остап Семерак закликав змінити нинішнє керівництво Держгеонадра, яке використовує норми закону для прикриття своїх непрозорих і можливо корупційних дій.

Виконуючим обов'язки голови Держгеонадра з травня минулого року є Олег Кирилюк.