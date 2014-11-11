«Газпром» знизив ціну на газ для Молдови до $332

Молдова буде платити в 2015 році за російський газ $331,8 за 1 тисячу кубічних метрів. Відповідну угоду підписали заступник голови правління ВАТ "Газпром" Олександр Медведєв і голова правління "Молдовагаз" Олександр Гусєв, передає ПРАЙМ.

Крім того, підписано угоду про транзит газу через територію республіки.

Нагадаємо, ціна поставок у другому кварталі 2014 року в Молдову склала $382 за тисячу кубометрів.

Чинний контракт між Молдовою і "Газпромом" було підписано в грудні 2006 року, він закінчився в кінці 2011 року. З тих пір документ неодноразово продовжувався.

Контракт 2006 року передбачав поступове збільшення ціни на імпорт газу, в результаті закупівельна ціна зросла в середньому з 76,1 дол. за тисячу кубометрів у 2005 році до понад 380 дол. у 2013 році. В минулому році "Газпром" поставив у Молдову 2,39 млрд кубометрів природного газу.

Читайте такожУ "Нафтогазі" ще не визначилися з обсягами замовлення російського газуМолдова щорічно перекачує близько 19,6 млрд кубометрів газу на Балкани. Поточна ставка транзиту становить $2,8 за тисячу кубометрів на 100 км.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня н.р. представники України, Росії та Єврокомісії підписали документи, які дозволять вирішити проблему дефіциту поставок газу Києву для проходження опалювального сезону.

Відповідно до домовленостей, Росія повинна відновити постачання газу Україні, яке було повністю припинено в червні цього року, після того, як отримає 1,45 млрд доларів оплати в рахунок боргу за раніше поставлене паливо.

В цілому до кінця року Україна повинна перерахувати Росії 4,6 млрд доларів: 3,1 млрд з яких за раніше поставлений газ і 1,5 млрд - аванс за 4 млрд кубометрів газу, які РФ ще повинна поставити Києву.