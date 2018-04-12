Прем’єр Данії про "Північний потік-2": українське питання має вирішальне значення

Прем'єр-міністр Ларс Люкке Расмуссен заявив, що МЗС Данії вивчає геополітичні фактори, що стосуються спорудження газопроводу.

Прем'єр-міністр Данії Ларс Люкке Расмуссен заявляє, що хоче пов'язати будівництво газопроводу "Північний потік-2" зі збереженням ролі України як транзитної країни.

Як повідомляє Reuters, про це Расмуссен заявив після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні.

"Українське питання має вирішальне значення у цьому контексті", - сказав Расмуссен.

При цьому зазначається, що лідери Данії та Німеччини вимагають від Росії гарантій, що Україна через "Північний потік-2" не втратить важливу роль країни-транзитера газу та кошти за транзит.

Расмуссен зазначив, що уряд Данії ще не ухвалював рішення про надання дозволу на будівництво газопроводу у данській морській зоні в Балтійському морі.

За словами прем’єра, законодавство вимагає, аби уряд "також розглянув геополітичні умови". Наразі це питання вивчає Міністерство закордонних справ.

Водночас голова данського уряду підкреслив, що зрозуміло, що "Північний потік-2" - це не лише комерційний проект, але також і політичний.

Расмуссен нагадав, що раніше Меркель також наголосила на цьому.

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Як повідомляв УНІАН, 10 квітня під час спільної прес-конференції з президентом України Петром Порошенком Меркель заявила, що реалізація проекту «Північний потік-2» не повинна позбавити Україну статусу транзитера російського газу до Європи.

За словами канцлера, будівництво «Північного потоку-2» неможливе без аналізу наслідків його реалізації щодо транзиту газу через Україну. Меркель наголосила, що необхідно враховувати застереження України і знайти компромісне рішення.

Сьогодні, 12 квітня, голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко наголосила, що ще є шанси зупинити спорудження "Північного потоку-2", якщо Данія не надасть відповідні дозволи та США запровадять санкції проти компаній, які здійснюють будівництво.

Проектом «Північний потік» передбачено будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1».

У вересні 2015 року російський «Газпром» і компанії Shell, OMV, E. On підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу «Північний потік-2», що доповнює дві нитки «Північного потоку-1», які вже працюють.

У квітні 2017 року «Газпром» і його європейські партнери уклали угоду про фінансування «Північного потоку-2».

Наприкінці березня – на початку квітня 2018 року компанія Nord Stream 2 (оператор проекту будівництва газопроводу «Північний потік-2») отримала дозволи на будівництво газопроводу від Німеччини і Фінляндії. При цьому Швеція і Данія, через територію яких газопровід також повинен проходити, відповідні дозволи ще не надали.