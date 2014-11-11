Україна вдвічі скоротила відбір газу з підземних сховищ

Про це йдеться у повідомленні оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

Згідно з повідомленням, «блакитне паливо» відбирається із 6 сховищ, у ПСГ перебуває 15,6 млрд куб. м природного газу.

За даними «Укртрансгазу», плавне зниження відбору газу почалося з 4 листопада, після підвищення середньої температури повітря до 12 градусів тепла.

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Україна після припинення «Газпромом» продажу «Нафтогазу» російського газу має три маршрути постачань «блакитного палива» з Європи: польський, угорський та словацький.

Угорщина зупинила транспортування газу в Україну з 25 вересня, після переговорів із російським газовим монополістом «Газпромом».

Довідка УНІАН. В Україні 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.