Ціни на нафту відійшли від трирічних максимумів

Вартість червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,31%, до 71,8 долара за барель.

Світові ціни на нафту помірно знижуються в п'ятницю вранці після зростання раніше на тижні до максимумів більш ніж за три роки на тлі геополітичної напруженості, свідчать дані торгів.

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Вартість червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,31%, до 71,8 долара за барель, а травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 0,34% - до 66,84 долара за барель, передає Прайм.

У середу ціни нафти Brent і WTI підскочили до максимумів з грудня 2014 року - до 73 і 67 доларів за барель відповідно на тлі зростання геополітичної напруженості, пов'язаної з ситуацією навколо Сирії. У п'ятницю нафтові котирування коректуються вниз.

Як відзначають аналітики, незважаючи на поточне зниження цін, за підсумками тижня їх зростання може становити близько 7%, що є найсильнішим тижневим підвищенням з липня 2017 року.

Учасники торгів також продовжують оцінювати квітневу доповідь ОПЕК, в якій організація підвищила прогноз на 2018 рік щодо зростання попиту на нафту в світі на 0,03 мільйона барелів на добу, до 1,63 мільйона барелів на добу. Цього року попит прогнозується приблизно на рівні 98,7 мільйона барелів на добу.

У той же час ОПЕК підвищила прогноз щодо зростання в 2018 році пропозиції на ринку нафти з боку країн, що не входять в картель, - приблизно на 0,04 мільйона барелів на добу, до 1,71 мільйона барелів на добу.