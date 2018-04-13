Білорусь поставлятиме дизпальне до України по Дніпру

Поставки планується розпочати вже в травні цього року.

У травні до Києва буде здійснена перша доставка водним шляхом дизельного палива виробництва Мозирського нафтопереробного заводу. Читайте такожWOG і ОККО встановлювали найвищі ціни на бензин і синхронно підвищували їх - АМКУ

Мова йде про два нафтоналивні судна вантажопідйомністю 750 тонн кожне, які прибудуть до Києва по Дніпру з Білорусі.

Про це на конференції "Вантажні перевезення по річці Дніпро. Вантажопотоки, інфраструктура, інвестиції" заявив представник "Білоруського морського пароплавства" Сергій Зубко, повідомляє ЦТС.

"У рамках державної інноваційної програми минулого року був створений і вже проходить суднові випробування нафтотранспортний комплекс. І вже зараз ведеться активна розробка схеми доставки водним транспортом дизельного палива виробництва Мозирського НПЗ на адресу українських споживачів. Поставки планується розпочати вже у травні цього року, і вони повинні будуть здійснюватися не разово, а на постійній основі", - зазначив він, уточнивши, що портом вивантаження стане Київ.

Зубко поінформував, що спочатку поставки плануються двічі на місяць з перспективою виходу на 3-3,5 рейси на місяць.